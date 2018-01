Manca solo l’ufficialità, ma l’Inter è pronta ad annunciare il secondo acquisto della sua campagna invernale: Rafinha Alcantara è ormai nerazzurro. Il Barcellona ha accettato l’ultima offerta di Piero Ausilio, in missione nei giorni scorsi in Catalogna, ovvero prestito con diritto di riscatto da 35 milioni più 3 di bonus. Il brasiliano, che già da tempo aveva trovato l’intesa con l’Inter fino al giugno del 2022, sarà in questi giorni a Milano per sottoporsi alle visite mediche e potrebbe assistere al big match di domenica sera contro la Roma.

Mentre Joao Mario resta nel mirino del West Ham, il Liverpool frena sulla cessione di Daniel Sturridge: «Abbiamo bisogno di tutti», dice Jurgen Klopp. Con l’arrivo di Rafinha, che segue quello di Lisandro Lopez, forze fresche per Luciano Spalletti; più agitate le acque invece in casa Roma, che attraversa anche lei un periodo poco brillante ed è ‘disturbatà dagli assalti ad alcuni dei suoi gioielli. Il Chelsea bussa alla porta di Monchi e chiede Edin Dzeko, oltre a Emerson Palmieri. I Blues stanno giocando al rialzo: 30 milioni di euro per il bosniaco, che però valuta il suo bomber almeno 20 milioni in più; diverso il discorso per Emerson: per 22 milioni l’esterno brasiliano - il cui agente ha confermato la trattativa col Chelsea, garantendo la disponibilità del suo assistito al trasferimento - approderà alla corte di Antonio Conte.