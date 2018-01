Ha un contratto fino al 2021, ma ormai del suo addio al Borussia Dortmund se ne parla da 3-4 anni in ogni sessione di mercato, estiva o invernale che sia. Questa volta, però, tra il club giallonero e Pierre-Emerick Aubameyang siamo veramente ai saluti. Neanche troppo calorosi dal momento che i rapporti si sono incrinati da tempo, come dimostra l'ultima esclusione dalla sfida con il Wolfsburg per motivi disciplinari.

Secondo il giornale tedesco "Bild" l'attaccante gabonese, cresciuto nel Milan, avrebbe chiesto ai dirigenti del Borussia di lasciarlo partire e, secondo la stampa inglese, l'Arsenal di Wenger è la prima opzione. Su di lui anche il Liverpool di Klopp, tecnico che lo conosce bene per averlo allenato a Dortmund, ma il futuro di Aubameyang dovrebbe essere a Londra con la maglia dei "gunners".