L'Ac Trento ha ingaggiato un altro portiere, in prestito sino al prossimo 30 giugno dal Brescia: si tratta di Simone Festa.

Nato a Brescia il 25 giugno 1999, Festa è un portiere dotato di buon fisico (184 centimetri d'altezza per 84 chilogrammi di peso) che fa della reattività il proprio punto di forza. Cresciuto nel settore giovanile del sodalizio lombardo, Festa ha compiuto tutta la trafila sino alla formazione "Primavera", di cui è stato titolare nella scorsa stagione e nella prima parte di quella attuale, collezionando anche diverse convocazioni con la formazione maggiore in serie B nella quale, per diversi mesi, ha ricoperto il ruolo di secondo portiere.

Il giocatore sarà a disposizione del tecnico Antonio Filippini già per la sfida di mercoledì pomeriggio contro il Lumezzane.