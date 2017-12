Il Milan si qualifica per le semifinali di Coppa Italia battendo l'Inter 1-0 ai supplementari in una partita dei quarti di finale, giocata al Meazza. I rossoneri affronteranno al prossimo turno la Lazio, in una sfida andata e ritorno.

Al 105' del primo tempo supplementare Cutrone realizza su magico assist in area di Suso