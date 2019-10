Si era detto alla vigilia che il duello di cervelli tra Josh Adams e Aaron Craft avrebbe potuto decidere il match tra Malaga e Trento. Non che il play aquilotto abbia giocato così male, anzi (5/5 da due, 4 rimbalzi, 6 assist, 4 palle recuperate), ma la grande prestazione a livello agonistico e tecnico del numero 14 spagnolo (3/4 da 3 e 5 assist) - oltre al dominio a rimbalzo (39 a 22) - è stata la chiave della larga vittoria 93-74 dell’Unicaja contro la Dolomiti Energia. La differenza è che se il futuro medico dell’Ohio ha predicato nel deserto o quasi, trovando solo Knox a dargli man forte, dall’altra Adams è riuscito a mettere in ritmo i compagni (5 in doppia cifra) e tenere sempre alti i giri del motore della sua squadra.

La sconfitta di ieri fa scendere Trento al quinto posto nel girone D di Eurocup a pari merito con l’Oldenburg (vincitore in casa del fanalino di coda Podgorica), con la difficile trasferta di Istanbul da affrontare la prossima settimana. La buona notizia è che, sfruttando il turno di riposo in campionato, coach Nicola Brienza avrà un paio di giorni in più per preparare il delicato match con il Galatasaray, dando qualche ora di respiro ai giocatori finora più spremuti.