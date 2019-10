InSUPERabili, questo il nome della formazione di Giudicarie Basket nata dal progetto ideato dalla giovane associazione sportiva in sinergia con le cooperative sociali Comunità Handicap e Incontra che si occupano di disabilità e disagio sociale. Importante sottolineare che la squadra non è composta solamente da ragazzi diversamente abili utenti delle due citate cooperative, ma che è aperta a tutti i ragazzi che vogliono aggregarsi per un'esperienza sportiva di inclusione a 360 gradi.

Il video promozionale è stato realizzato da Emilio Santinelli in palestra a Fiavé, sede del progetto che in due anni ha coinvolto decine di entusiasti giovani atleti giudicariesi.