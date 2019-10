Aaron Craft ha annunciato ufficialmente che lascerà il basket per iscriversi a medicina. Questo sarà dunque il suo ultimo anno.

Il 28enne playmaker della Dolomiti Energia Trento ha infatti superato il test di ammissione alla Ohio State University. E in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: «Sin da bambino avevo la passione per la medicina».

Craft non aveva mai abbandonato la sua vera vocazione, quella per la medicina, e da qualche anno era indeciso se mollare il basket per tornare a studiare. Nel 2014 nella stessa Università dell’Ohio Craft si era infatti laureato in scienza dell’alimentazione.

Ora sembra aver rotto gli indugi e dunque questo a Trento sarà l’ultimo anno in cui sarà possibile vederlo in campo da professionista.

L’estate scorsa Craft aveva passato le ferie negli Stati Uniti... giocando e trionfando. Come ai tempi della D-League con i Warriors, squadra B di Golden State dell’Nba di Stephen Curry, come quando arrivò ad un soffio dallo scudetto in Italia.

A Chicago il 28enne regista di Ohio State, assieme ad altri compagni che frequentarono con lui il college di quello stato, hanno conquistato il trofeo del ricco torneo estivo che si è giocato a Chicago e che è valso un bottino di 2 milioni di dollari alla squadra di Craft, la «Carmen’s Crew».

A lui sono toccati 200mila dollari e anche in questo caso Aaron ha dimostrato di essere un grande uomo e di avere un cuore d’oro. Ad ogni giocatore è stato chiesto come investirà il ricavato di questo successo.

E Craft in quella occasione aveva anticipato: «Una parte i soldi serviranno per continuare i miei studi di medicina perché voglio diventare dottore (ed a Trento c’è rimasto ancora un anno perché si trova proprio bene e l’Aquila voleva partire dal suo mattoncino per edificare la sesta di A stagione piena di novità, ndr.), poi penserò anche al futuro di mio figlio Owen James che è nato a Trento a fine gennaio, quindi ci sarà anche l’occasione per fare beneficenza».