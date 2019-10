L’Aquila voleva il riscatto, dopo due sconfitte amarissime, e così è stato. La Dolomiti Energia Trentino vince in Montenegro nella seconda gara del girone D di Eurocup. I bianconeri hanno riscattato il ko casalingo incassato al debutto con il Galatasaray, imponendosi sul parquet del Buducnost per 77-68 (23-18, 43-34, 56-59 i parziali). Quattro in doppia cifra per la formazione italiana: 19 punti per Blackmon, 15 a testa per Kelly e King, 11 per Knox.