Alla terza giornata di campionato scocca l’ora della maturità per la Dolomiti Energia Trento, stasera in campo contro Sassari:

Coach Nicola Brienza ci aggiunge anche la prossima trasferta contro la Leonessa di Brescia di coach Esposito, intervallata mercoledì dalla trasferta di Eurocup a Podgorica contro la montenegrina Buducnost, per capire quanto possa valere la sua squadra in qualità tecnica e agonistica.



Il Banco di Sardegna Sassari arriva a Trento con la chiara intenzione di continuare a vincere.



«Sono proprio curioso di vedere come impatteremo contro il team sardo - spiega Brienza - che ha un’ossatura di azzurri di notevole valore ed ha giocatori abituati a combattere in campionati europei, del valore dell’ex Milano il play statunitense Jerrells, il lungo croato Bilan e il confermato Usa Pierre. Sarà un match duro e difficile. Pozzecco dispone di azzurri di tutto rispetto, da Stefano Gentile a Michele Vitali rinforzato dall’esperienza in Spagna, dal play Spissu che ha più sprint, dai nuovi Evans e Mclean. Sono anche in attesa di una reazione rispetto alla sconfitta contro i turchi di martedì. Usciamo con “piccoli scheletri” e una buona reazione ma rinforzati nella convinzione di essere una squadra che sta crescendo ed ha potenzialità importanti».



Duello in famiglia in casa Gentile, magari papà Nando verrà a vedere i suoi pargoli a singolar tenzone.



«Ci saranno momenti in cui Stefano e Ale ci incroceranno. Mi auguro che possa prevalere il più “piccolo”, cioè il nostro giocatore. Certo è una sfida nella sfida, un plusvalore, una lotta in famiglia che aumenterà lo spettacolo. Un momento personale in un match di alto livello. Alessandro ha grande voglia e sta aiutando la squadra. Entra da sesto uomo ma non c’è un motivo particolare. A me interessa - sottolinea Brienza - che abbia portato tanto entusiasmo nel gruppo e che si sta allenando per essere sempre più inserito. In fondo è qui da un paio di settimane».



Contro Sassari sarà fondamentale non partire come contro il Galatasaray e sperare che a Blackmon torni la “mano calda”.



«L’aggressività non era mancata al via, poi c’è stato un black out totale sul quale abbiamo discusso. Ci siamo disuniti e non abbiamo resistito all’ondata dei loro canestri finendo sotto di 16 all’intervallo. Poi siamo stati più attenti e più furbi, contro una signora squadra abbiamo avuto anche palle del pareggio. Blackmon è stato marcato con intensità ma anche lui ha avuto nel finale palle decisive. In Eurcup c’erano 4 esordienti assoluti. Inizieremo a trovare il ritmo per giocare tre partite in settimana. Ho fiducia, anche King e Kelly hanno margini di crescita. Dalla sconfitta di martedì bisogna uscire con la consapevolezza di trasformare l’energia che sappiamo esprimere in numeri vincenti contro Sassari e Brescia».



I sardi sono in grande fiducia, sono un’avversaria che ha già espugnato Varese e sconfitto Pesaro, ha conquistato la Supercoppa con overtime incorpèorati sia contro Cremona che contro Venezia.



«Con Brescia i sassaresi costituiscono il migliore gruppo che sta dominando la serie A. È ancora presto per delineare posizioni e indicare chi può comandare verso i playoff (Milano ha perso in casa con Brescia e mercoledì ha ceduto al Bayern Monaco in Eurolega, tra i tedeschi l’ex trentino Flaccadori sempre in panca, ndr). Ecco perchè ottobre ci indicherà la nostra forza e il nostro potenziale».