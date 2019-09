Colpaccio dell'Aquila Basket Trento: perfezionato l'acquisto di Alessandro Gentile. L' accordo per la stagione 2019-2020 è in via di stesura in queste ore, ma la notizia di cui si parlava da ieri è confermata. L’ala della Nazionale, che era ancora free agent dopo il Mondiale disputato in Cina dove ha totalizzato 7 punti di media nella competizione, giocherà con la maglia bianconera. L'ultima conferma è venuta da confermata da Giuseppe Sciascia de La Prealpina, e anche il sito della Gazzetta dello Sport gazzetta.it pubblica un post che dice: “Alessandro Gentile è un nuovo giocatore di Trento. La 26enne ala azzurra in questa stagione giocherà dunque alla corte di coach Brienza dopo che in estate aveva avuto numerosi contatti con la Virtus Bologna e il suo passaggio alla corte del club emiliano sembrava potesse concretizzarsi.”