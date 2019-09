Non porta bene alla Dolomiti Energia il debutto della nuova divisa “dal sapore Nba” per i bordi che richiamano il look dei Brooklyn Nets. Il Telekom Bonn sbanca la Blm Group, “rovina” la presentazione ufficiale dell’Aquila e meritatamente si aggiudica il Trofeo Paterno. Trento è letteralmente sparita dal campo dopo due buoni quarti.



(19-22, 43-34, 51-50)



DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Kelly 8, Blackmon 16, Craft 4, Knox 14, King 16, Forray, Mezzanotte 24 Voltolini ne, Lechthaler 2, Ladurner ne, Pascolo ne, Picarelli ne. All.: Brienza



TELEKOM BASKETS BONN: Saibou 4, Jones 12, Subotic 7, Liscka 11, Frazier 15, Dileo 3, Breunig 5, Polas 10, De Oliveira 2, Simons 13. All.: Pack.



ARBITRI: Begnis, Dori, Bramante



NOTE: tiri da due: Trento 19/29, Bonn 18/40; tiri da tre: Trento 6/23, Bonn 13/30; tiri liberi: Trento 8/8, Bonn 7/11; rimbalzi: Trento 23 (2 in attacco), Bonn 43 (18 in attacco); assist: Trento 17, Bonn 24; palle perse: Trento 22, Bonn 18; palle recuperate: Trento 10, Bonn 12.

Servizio completo sull'Adige in edicola domani.