Sarà Dolomiti Energia Trentino-Vanoli Cremona la finale del Memorial Brusinelli che si giocherà questa sera alle 20.30 alla BLM Group Arena. Dopo la spumeggiante vittoria per 98 a 91 dei lombardi su Reggio Emilia degli ex Buscaglia, coach festeggiato dopo i 13 anni a Trento, e il centro Owens, i bianconeri hanno infatti rispettato la tradizione che li vede spesso brillanti nel tradizionale appuntamento precampionato, sconfiggendo Pesaro per 76 a 64.

La serata dei trentini non è stata però tutta rose e fiori visto che a pochi minuti dalla palla a due è stato reso noto l'infortunio occorso in allenamento a Fabio Mian. Per lui si prevedono3 settimane di lavoro differenziato.

Trento 76 pesaro 64 19-19, 39-37, 58-53 TRENTO: Kelly 14, Blackmon 15, Craft 7, Forray 5, Knox 14, Mezzanotte 4, Voltolini n.e., Bolpin, Ladurner, King 15, Lechthaler 2. Coach: Nicola Brienza PESARO: Barford 18, Drell 5, Mussini 5, Pusica 16, Miaschi, Eboua 2, Lydeka 2, Basso n.e., Tomas 11, Totè 5, Zanotti. Coach: Federico Perego ARBITRI: Filippini, Pepponi e Boninsegna.

Note: 1.123 spettatori.