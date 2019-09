Finisce il sogno mondiale del basket azzurro.



In una gara valida per la seconda giornata del Girone J dei Mondiali di basket, l’Italia si è arresa a Wuxan alla Spagna per 67-60 (18-18, 30-31, 50-48).

Gli azzurri del ct Sacchetti, battuti anche dalla Serbia nel primo turno della seconda fase, vengono così eliminati dalla rassegna iridata cinese.