La Virtus Roma riparte da Folgaria

Si ripropone a grandi livelli il connubio tra Folgaria e la pallacanestro. Per un periodo di ossigenazione e per preparare nel migliore dei modi il ritorno in serie A è salita sull’altipiano la Virtus Roma. Fondata nel 1960, vanta nel suo palmarès uno scudetto (con il fenomeno Larry Wright in campo e l’istrionico Valerio Bianchini in panchina), una Supercoppa d’Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e due Coppe Korac.

«Siamo una squadra neo promossa, cercheremo di lavorare bene per poter affrontare un campionato lungo e selettivo come quello di A», ha detto in confernza stampa coach Piero Bucchi. «L’obiettivo primario è quello di giocare bene, di far punti, di combattere su ogni palla. Dobbiamo giocarci la permanenza in A».



Applausi per il nuovo capitano della squadra, Jerome Dyson che ha già vinto un campionato quando giocava a Sassari sotto coach Sacchetti. «È la prima volta che porto la fascia di capitano nella mia carriera, mi sento maggiormente responsabilizzato, ringrazio coach Bucchi che ha avuto tanta fiducia in me. Stiamo lavorando intensamente, Folgaria è una località molto bella ed organizzata», racconta il play Usa.



La Virtus Roma rappresenta una città che conta con le zone periferiche quasi 4 milioni di abitanti residenti. «Non c’è dubbio le ambizioni di questa squadra sono tante, dobbiamo lavorare molto, sul piano della promozione e del coinvolgimento delle famiglie in un progetto “open”, - ha detto il direttore marketing, Nicola Tolomei -. Il nostro palazzetto contiene undicimila spettatori, e Roma è una città abituata a vivere momenti significativi di sport. La partnership con Folgaria aprirà le porte a un piano marketing che promuoverà l’immagine dell’Alpe Cimbra durante alcuni match importanti. Quando ero a Brescia abbiamo preso come esempio la Dolomiti Energia, un modello che vogliamo riproporre a Roma con maggior ambizione». «Montagna dello sport, montagne di campioni: non dimentichiamoci che abbiamo avuto per cinque anni la presenza della nazionale, da 32 anni ospitiamo il Folgaria Basket Camp, università giovanile della pallacanestro, Dan Peterson passa le sue ferie quassù» ha sottolineato Daniela Vecchiato, direttrice dell’Apt.



Jerome Dyson firma autografi, un gruppo di tifosi lo acclama, il play della Virtus è già entrato nei cuori dei fans.

Alla presentazione è stato invitato anche il campione olimpionico di scherma, Matteo Tagliariol. «Io sono di Treviso, amo moltissimo la pallacanestro auguro alla Virtus un buon campionato. Noi siamo a Folgaria con un meeting di scherma che vede l’adesione di circa trecento giovani, sono arrivato quassù grazie all’invito del grande Andrea Cassarà».