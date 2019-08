La Dolomiti Energia Trentino ha iniziato ieri la sua sesta avventura in serie A, la quarta in EuroCup, con il raduno alla Blm Group Arena di Trento e con il primo allenamento.

Una lunga giornata per i giocatori della Dolomiti Energia, che in mattinata hanno svolto alcuni esami presso i poliambulatori Crosina Sartori, grazie alla collaborazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, seguiti dalle visite mediche sportive presso Tecnomed.

Nel pomeriggio il raduno al palazzetto di via Fersina con l’incontro con i media e la presentazione di James Blackmon. Quindi il primo allenamento con il coach Nicola Brienza e il preparatore atletico Andrea Baldi.