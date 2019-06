E' solo fine giugno ma la voglia di ripartire è già al massimo: i bianconeri nel 2019-20 scenderanno in campo nella propria quarta partecipazione assoluta in 7Days EuroCup (la terza consecutiva) e nella sesta in Serie A PosteMobile. La Dolomiti Energia Trentino insomma continuerà a vivere il ritmo incessante del doppio impegno nazionale e continentale a partire da mercoledì 25 settembre, giorno in cui si aprirà la regular season di Serie A.

La straordinaria seconda metà di stagione culminata con il sesto posto in regular season e l'accesso per la quinta volta consecutiva ai playoff scudetto ha infatti garantito a capitan Forray e compagni la nomination da parte del Board ECA per quella che è la quarta qualificazione sul campo alla seconda coppa europea, la 7Days EuroCup in cui la Dolomiti Energia ha già scritto pagine importanti della propria storia come la semifinale raggiunta nel 2016, le Top 16 del 2018 e la rimonta dal meno 22 contro lo Zenit lo scorso anno tanto per citarne alcune.

L'elenco ufficiale delle 24 partecipanti all'EuroCup sarà ratificato dopo il meeting fra gli Shareholders ECA del prossimo luglio.

Già sicura invece la lista delle 18 formazioni che si giocheranno lo Scudetto 2020: retrocessa Torino, la Serie A riabbraccia piazze e squadre storiche come Treviso, Fortitudo Bologna e Virtus Roma passando a 34 match di regular season e a due retrocessioni dirette.