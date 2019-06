«Entro in un club e in una famiglia che in questi hanno fatto parlare tanto per quanto concretizzato in campo e fuori. Sono orgoglioso e responsabilizzato di farne parte». Dodici giorni dopo l’addio ufficiale a Maurizio Buscaglia l’Aquila basket inizia la nuova era. Quella di coach Nicola Brienza, 39 anni, canturino di nascita e di formazione cestistica, sposato e padre di due bambine di 4 e 2 anni.



Pochi fronzoli ma idee ben chiare per il tecnico su cui il presidente Luigi Longhi e il gm Salvatore Trainotti, offrendogli 2 anni di contratto, hanno puntato per mantenere la Dolomiti Energia ai massimi livelli dopo la fine di un lungo ciclo.



Intervista completa sul giornale in edicola domani.



Aquila Basket le prime parole di coach Brienza Video of Aquila Basket le prime parole di coach Brienza