Vincenzo Cavazzana non farà parte dello staff tecnico della Dolomiti Energia Basket Trentino nella prossima

stagione. Lo annuncia la società in un comunicato.

«Al coach bresciano, storico vice di Maurizio Buscaglia in questi straordinari anni a Trento (assistant coach dal

2012 dopo aver anche giocato in maglia bianconera nei primissimi anni duemila), tutto il club aquilotto, i tifosi e

la città fanno il più grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera».

Sempre ieri sera è diventato ufficiale l'ingaggio dell'ex coach trentino, Maurizio Buscaglia, con un triennale a Reggio Emilia.