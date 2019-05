Nba: Toronto nella storia, è in finale

Sarà Toronto a contendere a Golden State l'Anello 2019 NBA. Questo il verdetto Nba uscito dalla finale Est contro i Milwaukee Bucks battuti 100-94 in gara -6 (e che ha porta la serie sul definitivo 4-2) che per la prima volta nella storia vedrà un team canadese approdare alla finalissima della NBA. A quasi 25 anni dall'esordio nella Lega, i Raptors coronano un sogno e adesso proveranno a detronizzare i Golden State Warriors (alla ricerca del terzo anello di fila) nelle Finals che prenderanno il via, sul parquet di Toronto, nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 al meglio delle sette partite.

A guidare l'impresa dei Raptors è stato uno straordinario Kawhi Leonard, capace di 27 punti e 17 rimbalzi al termine di una partita 'pazza', con i canadesi che hanno rimontato ben due volta da -15 e poi travolgendo nell'ultimo quarto i Bucks e il suo leader, Giannis Antetokounmpo, oggi limitato a 21 punti.