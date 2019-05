Comincia bene per la Dolomiti Energia la sfida con l'Umana Venezia, una gara 4 da vincere per i trentini, in modo da portare la serie alla decisiva gara 5.

Davanti al caldo pubblico della Blm Group Arena i trentini hanno dominato nel primo quarto, con un'ottima prova difensiva e un grandissimo Marble a canestro: il parziale finisce 19-14.



Il secondo parziale prosegue sugli stessi binari e finisce con i padroni di casa avanti di otto punti: 33-25.



Il terzo parziale dà qualche brivido al pubblico trentino: l'Umana Venezia si avvicina fino a -2, dopo un avvio di parziale con lunghi minuti di astinenza totale a canestro. Nel finale l'Aquila riprende a macinare gioco e si riprta avanti, fino al massimo vantaggio +12 e al finale di quarto 45-36.



L'ultimo parziale vede l'Aquila controllare il gioco, con grande presenza al rimbalzo, mentre Venezia andava via via appannandosi, con una crescente imprecisione e molte palle perse.



Finisce 61-51 e ora tutto si deciderà in gara 5, con il ritorno sul campo dell'Umana Venezia, lunedì sera alle 20.45.



basket dolomiti energia 1.JPG

LE ALTRE GARE DELLA SERIE (dal sito dell'Aquila Basket)

LBA Playoff Quarti di finale, Gara #1 - Venezia 67, Trento 57 — 19 maggio, Taliercio, Mestre (VE)

Venezia si porta sull'1-0 nei quarti di finale playoff vincendo gara-1 al Taliercio 67-57... Dolomiti Energia tenuta al 30.5% dal campo e al 15.4% da tre... Massimo stagionale di tiri liberi tentati per Trento (33, di cui 19 a segno)... L'Aquila vince la lotta a rimbalzo 42-39 con 12 di Hogue (cinque dei quali offensivi), al massimo stagionale pareggiato... Terza partita consecutiva in doppia cifra a rimbalzo per Dustin (11 contro Milano, 10 contro Brindisi)... Miglior realizzatore del match Devyn Marble con 18 punti, cinque rimbalzi e due recuperi... Nove punti e record societario pareggiato con sette recuperi per Aaron Craft... 35-6 per Venezia il confronto dei punti dalla panchina... 14 punti e cinque assist per MarQuez Haynes (5-12 FG, 2-8 3-PT), miglior realizzatore della Reyer.

LBA Playoff Quarti di finale, Gara #2 - Venezia 69, Trento 51 — 21 maggio, Taliercio, Mestre (VE)

Venezia si porta avanti 2-0 nei quarti di finale playoff vincendo gara-2 al Taliercio 69-51 e proteggendo il fattore campo... Dolomiti Energia costretta alla peggior performance offensiva della propria storia in Serie A con 51 punti a referto... Venezia vince la lotta a rimbalzo 44-40 nonostante i 10 di Beto Gomes... Per Betinho quinta partita in doppia cifra a rimbalzo in stagione in Serie A, erano state quattro nel 2016-17 e una lo scorso anno... Unico bianconero in doppia cifra a referto capitan Toto Forray con 11 punti (4-14 FG, 1-3 3-PT)... Miglior realizzatore della partita Austin Daye che chiude gara-2 con 15 punti (4-7 FG, 6-8 FT), tre rimbalzi e tre assist.

LBA Playoff Quarti di finale, Gara #3 - Trento 72, Venezia 59 — 23 maggio, BLM Group Arena, Trento (TN)

Trento vince gara-3 72-59 alla BLM Group Arena e si porta sotto 2-1 nella serie... I 72 punti della Dolomiti Energia sono la migliore performance offensiva dell'intera serie... Beto Gomes guida l'attacco di Trento con 17 punti e sei rimbalzi in 36' di gioco... Betinho segna 9 punti nel solo secondo quarto (3-5 FG, 2-3 3-PT)... 17 punti anche per Devyn Marble (6-15 FG) in 32'... Prima doppia-doppia dei playoff per Aaron Craft che chiude gara-3 con 11 punti (4-10 FG, 2-2 FT), 11 rimbalzi e quattro assist... Saldo in perfetta parità per i bianconeri fra palle recuperate (10) e palle perse (10)... Quattro giocatori bianconeri con due recuperi... Quinta partita consecutiva per la Dolomiti Energia sopra quota 40 rimbalzi... Miglior realizzatore di Venezia MarQuez Haynes con 15 punti (5-14 FG, 3-10 3-PT).