Una tripla dell'ex Moraschini sulla sirena condanna l'Aquila: Brindisi passa 76-79 e i ragazzi di Buscaglia dicono addio ai sogni di Coppa Italia, restando fuori dalle otto migliori. A Trento non sono bastati i 18 punti di Marble, i 16 di Craft e i 13 di Pascolo, mentre Hogue ha disputato 12 minuti ma evidentemente a mezzo servizio. Tra gli sopiti spiccano i 22 di Banks e i 17 di Chappell Jeremy. Resta comunque un pizzico di amaro in bocca: l'Aquila ha avuto alcune buone occasioni per chiudere la gara (+5 a metà gara), ma poi nel terzo e quarto quarto gli ospiti hanno saputo essere più incisivi.