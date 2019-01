A 40’ di gioco dal termine del girone d’andata, la corsa alle prossime Final Eight di Coppa italia di Firenze (15-17 febbraio) è più aperta ed incerta che mai. Milano, Venezia, Avellino, Varese e Cremona si sono già assicurate un posto fra le magnifiche 8 che si giocheranno il trofeo vinto da Torino lo scorso anno, ma per un posto dal sesto all’ottavo ci sono parecchie pretendenti. Una di queste è la Dolomiti Energia Trentino.

Dopo cinque sconfitte consecutive in avvio di campionato non era scontato aspettarsi che i bianconeri potessero essere in corsa per l’accesso al torneo che assegnerà il secondo trofeo stagionale, ma dopo due anni di assenza Forray e compagni domenica contro Brindisi si giocheranno le proprie chance in una partita da «dentro o fuori» (palla a due alle 17 alla Blm Group Arena).

La Dolomiti Energia Trentino battendo Brindisi rimarrebbe fuori dalle prime 8 solo se nello stesso turno vincessero Bologna, Sassari e Trieste. Nel caso in cui Sassari e Bologna dovessero vincere e i giuliani perdere in casa contro Milano, a Trento occorrerebbe un successo interno di almeno 16 punti contro i pugliesi. Se una fra Sassari e Bologna dovesse perdere, invece, la Dolomiti Energia sarebbe interamente padrona del proprio destino in un match contro l’Happy Casa che profuma comunque di spareggio.