La Dolomiti Energia Trentino gioca un primo tempo di carattere e qualità ma complice un terribile terzo quarto da 25-11 di parziale cede al Forum contro la capolista Milano per 86-78: nella 14esima giornata di campionato i bianconeri vedono interrompersi la striscia di quattro successi consecutivi che l’avevano fatta entrare nelle prime otto, e si giocheranno con Brindisi i punti per tentare l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Marble (14 punti) e Craft (10 e 9 assist) sono gli ultimi ad alzare bandiera bianca nel finale al Forum.

Il commento di Buscaglia

«Abbiamo cercato di togliere Milano dalle proprie sicurezze nel primo tempo e ci siamo riusciti, ma non abbiamo saputo approfittarne del tutto arrivando all’intervallo lungo avanti solo di uno. Non abbiamo avuto mai grande energia o grande inerzia nel secondo tempo non siamo riusciti a cambiare marcia: abbiamo dato continuità ad alcuni aspetti su cui stiamo lavorando ma abbiamo forzato troppo in attacco e ci è mancata un po’ di capacità a crescere dentro la partita. Ora testa ed energie verso il match di domenica con Brindisi».

Il tabellino

A|X Armani Exchange Milano 86- Dolomiti Energia Trentino 78

(18-18, 39-40; 64-51)

A|X Armani Exchange Milano: Micov 2, Milesi ne, Gudaitis 19, Bertans 5, Fontecchio 4, D’Ambrosio ne, Kuzminskas 13, Cinciarini 11, Burns, Jerrells 10, Omic 4, Della Valle 18. Coach Pianigiani. Dolomiti Energia Trentino: Marble 14 (2/6, 2/3), Pascolo 6 (3/5), Mian 13 (2/5, 2/4), Forray 4 (2/6, 0/1), Craft 10 (5/9, 0/3), Mezzanotte ne, Gomes 5 (1/2, 1/4), Hogue 7 (3/6), Lechthaler 2 (1/1), Jovanović 9 (3/7, 1/1). Coach Buscaglia.

Arbitri: Filippini, Weidmann, Paglialunga. NOTE: Tiri da due: MIL 23/35, TRE 24/53. Tiri da tre: MIL 7/21, TRE 6/18. Tiri liberi: MIL 19/24, TRE 12/16. Rimbalzi: MIL 40 (Kuzminskas 12), TRE 31 (Gomes 9). Assist: MIL 24 (Cinciarini 5), TRE 17 (Craft 9). Recuperi: MIL 4 (Jerrells 2), TRE 11 (Pascolo 4).