"Sto lavorando affinché non venga dissipato il grande patrimonio del marchio Auxilium in serie A, senza curarmi di chi sta diffondendo notizie false e seminando odio. Facciamo in modo che chi arriverà si innamori del nostro Palazzetto e del nostro tifo appassionato, e non trovi invece un ambiente carico di negatività". Lo scrive, in una lettera aperta ai tifosi, il presidente dell'Auxilium Fiat Torino Antonio Forni.

"La prima parte di stagione è stata ampiamente deludente - sottolinea Forni - frutto di errori della proprietà, dei dirigenti, del coach, dei giocatori. Stiamo cercando di imparare dagli errori stessi. Ma in questi anni qualche cosa di positivo l'abbiamo realizzata: il sogno della serie A, la conquista della Coppa Italia sono obiettivi importanti per una società giovane e una proprietà 'familiare'. Per amore della Maglia - conclude - sto cercando chi possa aiutare tutti noi tifosi dell'Auxilium a portare avanti il Sogno". Ora Forni dovrebbe incontrare imprenditori interessati a rilevare il club.