La Dolomiti Energia Trentino (5-7) domenica 30 alle 17.30 affronta alla BLM Group Arena di Trento la Segafredo Virtus Bologna (6-6) nella tredicesima giornata di Serie A PosteMobile (biglietti disponibili online a questo link). Una partita importante anche per un posto in Coppa Italia, uno dei tre possibili da raggiungere prima della fine del girone d'andata: i trentino dopo la Virtus Bologna devono andare a giocare a Milano e poi saranno in casa contro Brindisi.

DAVIDE PASCOLO (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Abbiamo vinto tre partite consecutive in campionato ma sentiamo di poter ancora crescere e migliorare tantissimo come squadra. A Pesaro e Pistoia siamo stati bravi a strappare punti importanti in trasferta, ma il prossimo passo dovrà essere quello di riuscire a gestire meglio le partite e i vantaggi creati all'interno dei 40'. Vincere ci ha permesso di guadagnare in fiducia e confidenza, però al di là dei successi che hanno segnato uno snodo importante della nostra stagione, come quelli con Brescia e Zenit, credo che sia importante notare come la nostra crescita di squadra sia stata costante e continua. A livello individuale credo di poter dire la stessa cosa: non sono ancora al meglio ma passo dopo passo mi sento sempre più pronto a dare il mio contributo su entrambi i lati del campo. La Virtus? Non va fatta entrare in ritmo, mettere in fiducia Bologna sarebbe un errore capitale: dobbiamo mettere in campo una grande prestazione di squadra aiutati anche dalla spinta del nostro pubblico».

VINCENZO CAVAZZANA (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Bologna non è solo la fantastica coppia Taylor-Punter, è una squadra di alto livello in cui oltre ad una batteria di lunghi di alto livello ci sono anche giocatori vicini al rientro da infortuni come Aradori e Martin. Sarà fondamentale il nostro approccio difensivo alla partita, così come provare a vincere la lotta a rimbalzo. Esserci sbloccati in trasferta ci ha fatto bene, ora vogliamo chiudere il 2018 con altri due punti importanti per la nostra classifica».

Cosa: Dolomiti Energia Trentino vs. Segafredo Virtus Bologna

Dove: BLM Group Arena, Trento

Quando: Domenica , ore 17.30

Biglietti: http://bit.ly/AquilaBTickets

TV: Eurosport Player

I camp invernali organizzati dalla Dolomiti Energia Basketball Academy anche quest'anno hanno raggiunto numeri record, che rendono la due giorni di pallacanestro e divertimento targata Aquila Basket uno degli appuntamenti giovanili di maggiore successo a livello nazionale durante la pausa natalizia.

Alla presenza di allenatori di altissimo profilo come i "bianconeri" Alessio Marchini e Tomas Ress si è aggiunta quella di coach Andrea Capobianco, da anni nello staff delle Nazionali giovanili e coach dell'Italia Under 20; i consigli di Capobianco sono andati in particolare ai ragazzi che hanno preso parte allo “Skills Camp”, novità di quest'anno e che voleva garantire ai più grandi un percorso di allenamenti tecnici e fisici di alto livello.

In totale sono stati quasi 180 gli iscritti, divisi in 6 palestre cittadine, che nelle giornate del 27 e 28 hanno voluto giocare a pallacanestro e anche incontrare i campioni della prima squadra anche nella tradizionale formula del "Winter Camp". Un'occasione per vedere da vicino giocatori e staff della prima squadra divertendosi assieme ai propri amici in due giorni a tutto basket che anche quest'anno ha saputo regalare tanti sorrisi e tante emozioni: tutti i partecipanti prenderanno posto alla BLM Group Arena in occasione della partita di , colorando la "curva Academy" e sostenendo la Dolomiti Energia nell'ultimo match del 2018.