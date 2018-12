Nemmeno il tempo di festeggiare il Natale che pomeriggio - con il pranzo di ancora da digerire - la Dolomiti Energia sarà di nuovo in viaggio. A Santo Stefano è infatti in programma la sfida di Pistoia contro l’ex squadra di Fabio Mian per la 12esima giornata. Per la verità il turno sarà spezzato visto che tre march si giocheranno addirittura il pomeriggio di : i due derby lombardi Varese - Cantù e Milano - Brescia, nonché quello emiliano tra Bologna e Reggio Emilia.

Anche per Trento, però, quello del PalaCarrara sarà un match da non sottovalutare. Non solo perché dopo due sconfitte consecutive Pistoia ha estremo bisogno di tornare a vincere davanti al proprio pubblico; ma anche per cercare di togliersi dallo scomodo ultimo posto in classifica.

Al centro dell’attenzione di pubblico e società pistoiese c’è Dominique Johnson che, nonostante guidi i compagni in termini di media punti (quasi 15 a partita) è da settimane a rischio taglio. Gli viene imputata assenza di leadership in una squadra che, tolto lui, non vanta grande esperienza.

Viaggia invece ben oltre le attese il lungo Ousman Krubally, tra i primi rimbalzisti del campionato con 11 carambole a partita, cui aggiunge 12 punti, pur sfiorando i 2 metri appena: sarà una bella sfida contro un altro «nano d’area» come Dustin Hogue.

Gli altri stranieri sono il giovane play Kerron Johnson (15 punti con il 41 per cento da tre e 4 assist), l’ala Lj Peak e l’ex avellinese Patrik Auda (12 punti e 5,5 punti). Sul fronte degli italiani coach Ramagli può ricavare ben poco. Il migliore (almeno in prospettiva) è il prodotto Reyer Riccardo Bolpin (quasi 6 punti con il 54% da due), mentre possono ancora crescere i vari Della Rosa e Severini.