Acque agitate in casa Germani Brescia.

Fallito ieri sera l’obiettivo delle Top16 di EuroCup in virtù della sconfitta casalinga con i tedeschi dell’Ulm, il club lombardo - diretto concorrente della Dolomiti Energia Trentino - ha deciso di mettere in ritiro la squadra allenata da Andrea Diana.

«I problemi che hanno determinato la nostra uscita dall’EuroCup sono all’interno della nostra squadra, derivanti da un modo di lavorare che evidentemente non basta ad affrontare nel modo migliore le gare ufficiali che giochiamo - si legge in un comunicato delle “Rondinelle” - Questo significa che abbiamo bisogno di un confronto ancora più forte e continuativo. Ci accorgiamo che il lavoro che facciamo non è sufficiente». «Per far comprendere le motivazioni che devono essere presenti per raggiungere obiettivi e traguardi importanti e per la necessità di approfondire in modo ancora più incisivo le modalità con cui si affronta questo lavoro, a 360°, la squadra andrà in ritiro a tempo indefinito, in luogo da stabilire. Siamo profondamente amareggiati del modo in cui si sono deluse le aspettative di tutta la gente che, in modo davvero numeroso, è arrivata al PalaLeonessa, loro avrebbero certamente meritato molto di più».

La Germani ha inoltre comunicato, oltre al silenzio stampa dei suoi tesserati, ad eccezione del presidente Graziella Bragaglio e del General Manager Sandro Santoro, che, non avendo più bisogno di un roster così affollato per il doppio impegno, Bryon Allen ed Erik Mika sono ufficialmente sul mercato.