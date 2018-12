Senza ormai più nulla da chiedere alla competizione, la Dolomiti Energia Trentino (3 vinte - 6 perse) domani, martedì 18 dicembre, alle 20.30 affronterà alla BLM Group Arena di Trento il Valencia Basket (7-2) nel Round 10 di regular season in 7Days EuroCup.

Bianconeri matematicamente eliminati e spagnoli già alle Top 16 si troveranno di fronte per l’ultimo turno senza grandi pretese.

«Sappiamo di essere già aritmeticamente fuori dalle Top 16 di EuroCup ma non per questo cambieranno la nostra attenzione e il nostro atteggiamento in campo - spiega Andrea Mezzanotte -. Vogliamo vincere, sia per proseguire il nostro buon momento, sia per dimostrare a noi stessi e ai nostri tifosi di poter battere una squadra fortissima come Valencia. Potrebbe esserci più spazio per chi gioca meno? Vedremo, il mio obiettivo sarà come sempre quello di fare il massimo in ogni istante sul parquet. Nelle ultime partite si sono visti miglioramenti in difesa e anche in attacco, nel modo in cui ci muoviamo in campo e giochiamo assieme: dobbiamo dare continuità e concretezza a questi segnali».

Per il vice-allenatore Vincenzo Cavazzana «la partita è importante, tutta da giocare, magari non per il risultato ma per tantissimi altri fattori: con Reggio Emilia abbiamo mostrato grande crescita in difesa e domani dobbiamo confermare il nostro miglioramento contro uno dei migliori attacchi di tutta l’EuroCup, quello di Valencia. Dobbiamo usare la partita di domani per crescere ancora sotto questo aspetto e per diventare più compatti e solidi all’interno dei 40’, elementi chiave per provare a vincere poi le prossime due delicate partite in trasferta a Pesaro e Pistoia».