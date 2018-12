A soli quattro anni dalla sua nascita, per Fondazione Aquila per lo Sport Trentino, azionista di riferimento nonché soggetto depositario dei valori e dell'identità del club bianconero, è già arrivato il momento di diventare grande.

Nel corso di un workshop svoltosi mattina presso la sala blu della sede Cavit di Ravina, è infatti stato presentato AquiLab, il laboratorio di progetti sociali e territoriali voluto dalla Fondazione per razionalizzare e dare ulteriore impulso a tutte le attività svolte da Dolomiti Energia Basket Trentino nell'ambito della scuola, del terzo settore e del mondo dell'associazionismo. Ad annunciare la nascita del nuovo soggetto è stato Giovanni Zobele, presidente della Fondazione, nel corso di una mattinata densa di contenuti che oltre all'illustrazione delle attività, degli obiettivi e della struttura del nuovo Laboratorio aquilotto - affidata agli interventi del direttore di AquiLab Massimo Komatz e dal coordinatore dei progetti di AquiLab Stefano Trainotti - ha proposto agli oltre cento partecipanti momenti di approfondimento sul rapporto tra sport, mondo del sociale e territorio grazie ai qualificati interventi di Ramon Garriga (Europe Projects Coordinator di Fundacio FC Barcelona), diCristiano Vezzoni (Professore all'Università di Milano), e di Federico Samaden (Dirigente Scolastico IFP Alberghiero Levico-Rovereto).

L'appuntamento, aperto dai saluti del presidente di Aquila Basket Luigi Longhi e del direttore di Cavit Enrico Zanoni, è stato infine l'occasione per fare il punto sul consolidamento della crescita dell'azionista di riferimento di Aquila Basket: in questo senso va letta la proposta di passare in Fondazione fatta ai consiglieri uscenti di Aquila Basket Diego Cattoni, Paolo Pretti e Pompeo Viganò.