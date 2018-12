Come si fa a buttare via una vittoria ampiamente a portata di mano in poco meno di trenta secondi e sprecare la prestazione incredibile di Devyn Marble (29 punti, record in maglia bianconera, con 7/10 da tre punti)? La Dolomiti Energia ci è riuscita al PalaVela di Torino, gettando alle ortiche l’opportunità per centrare il secondo successo consecutivo in campionato e rimanere all’ultimo posto in classifica, facendosi superare anche dalla Fiat.



Alla fine finisce 86-84 (23-15; 43-42; 65-69).



