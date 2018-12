La Dolomiti Energia Trentino batte 85-75 l’Alma Trieste nel test match di Schio. Davanti all’entusiasta e numeroso pubblico del PalaRomare di Schio va in scena un match combattuto ed equilibrato, a tratti anche spettacolare: l’Aquila alla fine ha la meglio portando cinque giocatori in doppia cifra a referto e trovando l’energia di rimontare il meno 12 su cui si trovava a metà terzo quarto.

Al gruppo bianconero nelle prossime ore si unirà anche Nikola Jovanović, al rientro dagli impegni con la nazionale serba (2 punti per Johnny nell’importante vittoria della Serbia contro la Grecia): fra sabato 8 (a Torino contro la Fiat) e mercoledì 12 dicembre (ad Ankara contro il Turk Telekom) la Dolomiti Energia dopo la finestra FIBA giocherà due partite in trasferta particolarmente delicate, poi tornerà protagonista fra le mura amiche della BLM Group Arena sabato 15dicembre contro Reggio Emilia (palla a due alle 20.30).

La cronaca del Masiera Day. Coach Maurizio Buscaglia oltre al suo centro serbo non può contare su Diego Flaccadori, ancora in recupero dall’infortunio alla caviglia rimediato contro Sassari. Trieste parte meglio con un Knox ispirato (8 punti nei primi 4’), ma la Dolomiti Energia resta a contatto con i canestri di Hogue e Pascolo e con una gran schiacciata a una mano di Gomes (8-10). Silins e Fernandez colpiscono dal perimetro, la risposta di Trento è affidata a Lechthaler (schiacciata nel traffico) e Mian (tripla in transizione): altri due canestri dall’arco di Mezzanotte e Craft portano i bianconeri alla prima pausa sul 23-18.

Il secondo quarto si trasforma presto in un duello a distanza fra Knox e Gomes: il lungo USA di Trieste arriva a 18 all’intervallo lungo, Beto segna due triple consecutive che tengono avanti i trentini. La squadra allenata da coach Buscaglia però paga a caro prezzo un paio di passaggi a vuoto in attacco e vede l’Alma scappare al massimo vantaggio proprio sulla sirena con due punti in contropiede di Strautins (41-47).

Con una tripla dell’ex bianconero Sanders i giuliani arrivano anche a +12: l’Aquila ancora una volta resta in partita grazie ad un trascinante Gomes e alle scorribande di Craft, che sale a 11 punti personali con il layup e i tiri liberi del 58-61. E’ un parziale di 11-2 scandito dalle triple di Mian, Mezzanotte e Forray a permettere alla Dolomiti Energia di riportarsi in vantaggio dopo i primi 30’ di gioco (71-68).

Nel quarto periodo gli attacchi delle due squadre perdono un po’ di qualità, ma dalle mani di Craft nascono gli assist per sbloccare Hogue e Pascolo (78-70 a 4’ dalla fine): l’Alma non riesce a reagire e le staffilate di Mian e Forray firmano l’85-75 finale.

«È stato un buon test - afferma Maurizio Buscaglia -, siamo partiti un po’ contratti anche per il grande lavoro svolto in questi giorni ma con il passare dei minuti abbiamo messo in campo quello che sappiamo di dover esprimere anche nelle prossime importantissime partite che ci aspettano».

Dolomiti Energia Trentino - Alma Trieste 85-75

(23-18, 41-47; 71-68)

Dolomiti Energia Trentino: Marble 4, Pascolo 7, Mian 14, Forray 10, Flaccadori ne, Craft 11, Mezzanotte 8, Gomes 13, Hogue 8, Lechthaler 10. Coach Buscaglia.

Alma Trieste: Coronica, Fernandez 10, Silins 5, Schina 2, Strautins 5, Janedlidze 7, Cavaliero 8, Da Ros 6, Sanders 4, Knox 20, Mosley 6, Cittadini. Coach Dalmasson.