Prima di rituffarsi nel clima infuocato di campionato ed Eurocupla Dolomiti Energia avrà la possibilità di riprendere confidenza con il ritmo partita nell’amichevole di lusso di domani sera a Schio, dove alle 19.00 si alzerà la palla a due del test match contro l’Alma Trieste di Jamarr Sanders. Nel #MASIERADAY i trentini cercheranno già risposte importanti per continuare quel processo di crescita che ha visto Trento vincere 4 delle ultime 5 partite stagionali dopo un difficile inizio di stagione.

Coach Maurizio Buscaglia dovrà fare a meno di Nikola Jovanović (che nel match di andata contro l’Alma segnò 19 punti), in rientro solo domani dagli impegni con la nazionale serba, e di Diego Flaccadori, in recupero dalla distorsione alla caviglia rimediata nell’ultimo turno di Serie A contro Sassari. Tutti presenti gli altri membri del roster aquilotto, compreso l’assistant coach Lele Molin.

«Giochiamo questa partita contro Trieste per riprendere ritmo e anche per “collegare” il lavoro individuale e di squadra svolto negli ultimi giorni con le trasferte di Torino e Ankara che saranno per noi davvero importanti - spiega Maurizio Buscaglia -. Vogliamo sfruttare l’amichevole contro una squadra ci categoria come Trieste per verificare a che punto siamo e per tornare un po’ in clima “doppio impegno” dopo questi giorni senza partite ufficiali. Fa piacere giocare questo match sul parquet di Schio, dove la società organizzatrice di questo evento fa parte dalla nostra Academy: credo che questo dimostri il grande lavoro sul territorio del nostro progetto giovanile, che ha radici profonde e che sa coinvolgere tante realtà con entusiasmo e passione per la pallacanestro».