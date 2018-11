Tre partite nel giro di 24 ore con la possibilità di strappare un pass per la fase finale del torneo: la Next Gen Cup 2018 organizzata da LBA nel weekend dell’1 e 2 dicembre metterà in campo divisi in quattro raggruppamenti geografici le 16 squadre Under 18 delle formazioni di Serie A. La Dolomiti Energia Trentino Under 18, allenata dal responsabile del settore giovanile bianconero Alessio Marchini, è pronta a confrontarsi con le avversarie che si troverà di fronte al Taliercio di Venezia: la Reyer Venezia padrona di casa, Trieste e Sassari. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su legabasket.it, e le partite dei bianconeri di sabato sera e domenica mattina andranno in diretta anche sulla pagina Facebook della LBA.

CALENDARIO – Taliercio, Mestre

Sabato 1/12, h 11.30 | Dolomiti Energia Trentino vs. Trieste (diretta legabasket.it)

Sabato 1/12, h 20.45 | Venezia vs. Dolomiti Energia Trentino (diretta Facebook LBA)

Domenica 2/12, h 10.00 | Dolomiti Energia Trentino vs. Sassari (diretta Facebook LBA)