Questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Schio è stato presentato il 4° Masiera Day, evento organizzato per il 4 dicembre da #MASIERADAY, un’associazione nata a scopo benefico nel ricordo di Livio Romare, campione di Volley scledense che ha sempre avuto un pensiero per la comunità e per i giovani portandolo ad operare in prima persona per il bene di chi è stato meno fortunato.

Dopo tre edizioni “declinate” alla pallavolo, quest’anno anche grazie all’idea e all’organizzazione della PGS Concordia Schio entrata da questa estate a far parte della Dolomiti Energia Basketball Academy, sarà la grande pallacanestro di Serie A ad andare in scena. Al PalaRomare di Schio infatti si sfideranno in un match amichevole ma che già si preannuncia spettacolare la Dolomiti Energia Trentino e l’Alma Trieste. Il match, con palla a due alle ore 19.00, sarà un buon banco di prova per i bianconeri in vista dell’imminente ripresa di campionato e coppa: l’incasso dell’amichevole sarà devoluto all’associazione organizzatrice dell’evento, che sostiene numerosi progetti sociali e sportivi per i giovani.

A rappresentare il club di piazzetta Lunelli a Schio è intervenuto il Direttore della Dolomiti Energia Basketball Academy Alessandro Giuliani.

«Sono stato particolarmente contento di iniziare la mia esperienza a Trento accogliendo Schio tra le affiliate dell’Academy, alla città sono legato dal fatto che mio padre ha allenato qui quando ero ragazzo - racconta Alessandro Giuliani -. Allargare l’Academy a realtà importanti anche fuori dai confini geografici del Trentino è molto importante. L’amichevole del 4 dicembre contro una squadra come Trieste per noi ha un grande valore da tanti punti di vista: innanzitutto ci permetterà di rimanere “sul pezzo” anche durante questi giorni di pausa, perché ci aspettano partite decisive nelle settimane seguenti; e poi perché possiamo portare la pallacanestro di Serie A su un territorio “affamato” di sport e di attività giovanile. Ringrazio perciò a nome del club il Comune di Schio, la Masiera Academy, la PGS Concordia e tutti gli organizzatori dell’evento: sono convinto che il 4 dicembre ci divertiremo».