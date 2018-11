La Dolomiti Energia Trentino (2 punti) domani alle 18.30 affronta alla Blm Group Arena di Trento il Banco di Sardegna Sassari (6 punti) nell’ottava giornata di Serie A.

Oggi Diego Flaccadori e l’assistant coach Lele Molin hanno presentato la partita dalla casetta “L’angolo dello Sport” di piazza Cesare Battisti a Trento, assieme all’assessore allo sport del Comune di Trento Tiziano Uez, fra i promotori dello spazio stabile dell’”Angolo dello Sport”.

DIEGO FLACCADORI

«Quella contro Sassari è una partita molto delicata: la vittoria contro lo Zenit ci ha dato consapevolezza per il modo in cui siamo riusciti a mettere intensità e cattiveria nel secondo tempo e nell’overtime, ma non dobbiamo dimenticarci che in classifica abbiamo solo due punti e che dobbiamo risalire, cominciando a vincere fin da domani. Due punti contro la Dinamo sarebbero fondamentali. Come mi sento individualmente? Molto bene, stiamo costruendo un’identità di squadra che aiuta ogni giocatore ad avere più definito il proprio ruolo, oguno così può concentrarsi sul fare al meglio la propria parte. Tutti abbiamo attraversato alti e bassi ma adesso dobbiamo crescere, provando perché no a ritornare in corsa per un posto alle Final Eight».

LELE MOLIN

«Contro Sassari dobbiamo fare tesoro dell’esperienza in Russia e non ripetere il primo tempo giocato contro lo Zenit: il Banco di Sardegna proverà a partire forte giocando a ritmo alto e affidandosi ai tanti tiratori da fuori, noi dovremo essere pronti fin dalla palla a due. Nel secondo tempo a San Pietroburgo abbiamo avuto coesione intensità tecnica oltre che mentale, proveremo a ripartire da qui. Le condizioni di Hogue? Sta recuperando, ha lavorato molto in questi giorni e domani mattina valuteremo se sarà possibile impiegarlo già contro Sassari per qualche minuto».

TIZIANO UEZ

«È molto bello e gratificante riuscire a portare lo sport in piazza - spiega l’assessore -, a maggior ragione in una provincia al top in Italia per percentuale di atleti, società sportive e dirigenti, un territorio insomma in cui lo sport riveste un ruolo anche sociale di grande impatto. I campioni di solito li trovi allo stadio o al palazzetto, riuscire a portarli in piazza come accaduto oggi con un giocatore della Nazionale come Flaccadori dà ancora più valore all’”Angolo dello Sport” di piazza Cesare Battisti».