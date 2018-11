Serviva un’impresa, per espugnare San Pietroburgo, e l’Aquila Basket non si è tirata indietro di fronte ai giganti dello Zenit.



Con una straordinaria ultima frazione, la Dolomiti Energia ha recuperato uno svantaggio di 17 punti, costringendo i padroni di casa all’overtime, per poi chiudere il match con il risultato finale di 99-102 (26-16; 26-14; 19-24; 18-35; 10-13).



Il «man of the match» è stato sicuramente Beto Gomes, capace di mettere a referto ben 28 punti.