La Dolomiti Energia Trentino è partita questa mattina in direzione Russia: a San Pietroburgo la squadra allenata da coach Maurizio Buscaglia è chiamata ad una vera e propria impresa per avere la meglio sulla corazzata Zenit e continuare ad inseguire un pass per le Top 16 di Eurocup di basket. Alla Sibur Arena mercoledì alle ore 18 i bianconeri scenderanno in campo senza poter contare sul contributo di Dustin Hogue, in recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro rimediato nella vittoria della scorsa settimana contro l’Asvel, e dello squalificato Nikola Jovanovic.

Lo Zenit, al pari di Valencia ed Asvel, è ancora imbattuta in casa nella propria avventura europea: la Dolomiti Energia, al contrario, non ha ancora mai raccolto i due punti lontana dalla Blm Group Arena.