Non trova continuità la ripresa dell’Aquila Basket, che dopo aver centrato il primo successo in campionato dopo un inizio da incubo, cercava anche la prima vittoria in trasferta a Trieste.



Il tabellone, alla fine, recita 85-74 a favore dei padroni di casa degli ex Sanders e Silins, che hanno messo in cassaforte il match nei due quarti centrali, dopo un ottimo inizio della Dolomiti Energia, capace di chiudere il primo quarto avanti 23-15.



Trieste ha recuperato quasi del tutto lo svantaggio nel secondo quarto (22-15), per poi spiccare il volo nel terzo ( 23-12) e gestire nel quarto (25-24).



Per Trento spiccano i 19 punti di Jovanovic.