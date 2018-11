La Dolomiti Energia Trentino (0-5) domani, sabato 10 novembre, alle 20.30 affronta alla BLM Group Arena di Trento la Germani Basket Brescia (2-3) nella sesta giornata di Serie A . La prima di Aaron Craft in maglia bianconera in questa stagione, un match particolarmente delicato per la Dolomiti Energia Trentino che durante l’allenamento del pomeriggio ha ricevuto anche la visita di incoraggiamento dell’assessore allo sport del Comune Tiziano Uez, del presidente del Consiglio comunale Salvatore Panetta e del presidente della Commissione Sport Paolo Serra

Aaron Craft ha raccontato la sua gioia «per essere di nuovo qui a Trento. All’Aquila so di poter essere il giocatore che sono, scenderò in campo senza vincoli e senza dover fare cose che non rientrano nei miei punti di forza: rispetto a due anni fa la squadra è un po’ diversa, ma credo che la chiave per tornare ad avere successo sia ritrovare gioia e divertimento nel giocare assieme e tornare a giocare la pallacanestro che ha reso grande Trento, con cattiveria, intensità e tanta difesa. Vogliamo risalire e crescere, a partire dal match di domani contro Brescia. L’entusiasmo dei tifosi è comunque coinvolgente e gratificante, tantissime persone mi hanno dato il benvenuto e so che il nostro pubblico ci darà sempre una mano».

Maurizio Buscaglia si concentra sulla partita di domani contro Brescia. «Per noi ovviamente è molto importante: perché vogliamo sbloccarci, e perché vogliamo che i piccoli passi avanti mostrati in allenamento in queste settimane si concretizzino nei 40’ di gioco. La Germani è una squadra molto profonda, capace di vincere partite importanti in campionato ed EuroCup anche in questa fase in cui sta cercando il proprio equilibrio: può giocare con quintetti particolari, e può sempre contare su un faro come Vitali. Non sarà un’avversaria facile da affrontare, proveremo a farlo con il rispetto che un’ottima squadra come Brescia merita ma anche con la garra e lo spirito di chi vuole vincere la partita».