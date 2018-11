Aaron Craft è già al lavoro. Oggi - espletate le formalità burocratiche presso questura e uffici vari - ha indossato la divisa bianconera per cercare di dare forma ad una Dolomiti Energia che in un mese e mezzo di partite non ha ancora anima ed identità. Il nuovo playmaker dell’Aquila esordirà ufficialmente sabato sera alla Blm Group Arena dove la Dolomiti Energia affronterà un altro team piuttosto in difficoltà in questo inizio di campionato, la Germani Brescia.

È vero che Vitali e soci hanno pur sempre 4 punti, frutto di due vittorie e 3 sconfitte in 5 gare, ma anche in casa bresciana il clima non è dei più tranquilli visto anche il brutto cammino in Eurocup (anche se ieri ha vinto a Monaco 80-86) e da diversi giorni si parla di un prossimo intervento sul mercato. Tra gli inidiziati al taglio c’è il gigante Eric Mika, che dopo un’eccellente stagione a Pesaro non riesce ad integrarsi nel modulo di coach Andrea Diana.

Per quanto riguarda Trento, oggi giocatori e staff tecnico si sono ritrovati in palestra per salutare Craft e preparare la sfida di sabato sera. In pantaloncini e canotta anche Nikola Radicevic, il primo indiziato a lasciare il posto all’ex play di Ohio State. È molto probabile che il serbo rimanga in squadra come straniero di coppa per le ultime quattro partite di Eurocup e che poi venga lasciato libero tra dicembre e gennaio quando si animerà il mercato.