L'Aquila basket Dolomiti Energia non sa più vincere, e in casa colleziona l'ottava sconfitta di fila fra campionato e coppe. Questa sera aveva davanti la Reyer, squadra che ha sempre infiammato il confronto, ma la squadra di coach Buscaglia non riesce nell'impresa e perde 64 a 87.

Trento è stata sotto per tutto il match, arrivando nel secondo tempo a un distacco di 21 punti. La fiammata nel finale ha dato l'illusione sgli oltre tremila del Palazzetto Bml Arena, con l'Aquia arrivata a soli -4 ed un Marble in palla (13 punti finali) prima di subìre il finale schiacciante della Reyer sorretta nel finale da un incontenibile Tonut.