Con il desiderio di uscire dalla crisi devastante che l’ha colta in questo inizio di stagione (sei sconfitte consecutive tra Serie A ed Eurocup) la Dolomiti Energia Trentino si rituffa sul campionato. Sabato sera alle 18.30 affronterà alla Blm Group Arena di Trento la Umana Reyer Venezia, capolista con 3 successi di fila.

Segni di risveglio

Dopo il pesante meno 33 del match contro lo Zenitl’Aquila ha mostrato segnali incoraggianti nelle due partite successive: è mancato e manca il risultato, ma soprattutto perché manca continuità all’interno dei 40’. A Varese per larghi tratti si è visto bel gioco in attacco, anche grazie all’ottimo Flaccadori di questo inizio stagione; contro Ankara si è (ri)messa in moto anche la difesa, che ha concesso ai turchi appena 9 punti nel secondo quarto permettendo ai bianconeri di rimontare. Insomma, sabato sera l’obiettivo sarà quello di «unire tutti i pezzi» e giocare un match più consistente dei precedenti soprattutto in termini di continuità.

Gli avversari

La Reyer si presenta a Trento forte di un ottimo avvio di stagione (6 vittorie in 6 partite ufficiali) che le ha permesso di occupare il primo posto in classifica dopo le prime tre giornate di campionato: la squadra allenata anche quest’anno da coach Walter De Raffaele ha battuto Torino, dopo un tempo supplementare, e poi Pistoia e Pesaro grazie ad un attacco scoppiettante. Gli orogranata sono primi in Serie A per assist a partita (23,3, un dato impressionante) anche perché stanno tirando con altissime percentuali da tre punti (44,7%): il talento dal perimetro di Marco Giuri (12,7 punti a serata con un superbo 10/14 dall’arco complessivo), Michael Bramos (9,0 punti con 6/10) e Julyan Stone (7/10 da tre) hanno permesso a Venezia di essere anche la migliore squadra in Serie A per triple a bersaglio, ben 41 su 92 tentativi. La difesa di Trento insomma dovrà mettere il freno ai tanti super-attaccanti della Reyer per provare a strappare i primi due punti della sua stagione in Serie A.

Il derby del Nord-Est

La sfida infinita fra Trento e Venezia arriva alla sua diciannovesima volta: nei 18 precedenti fra regular season e playoff di Serie A per 11 volte l’ha spuntata la squadra veneta, che sul campo della Blm Group Arena ha anche festeggiato la conquista dello Scudetto 2017; 7 invece le affermazioni di Forray e compagni, che hanno vinto i due precedenti più recenti, quelli che hanno chiuso la serie di semifinale 2018. Al palazzetto di via Fersina gara-3 finì 81-63 (18 punti di Sutton), due giorni più tardi (il 31 maggio) i bianconeri chiusero i conti qualificandosi alle finali grazie alla vittoria 84-76 ispirata dalla doppia-doppia di Hogue (17 punti e 12 rimbalzi).