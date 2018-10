Nuova sconfitta, la sesta consecutiva, per la Dolomiti Energia. Nella partita casalinga di EuroCup è stata battuta dai turchi del Turk Telekom Ankara 77-81.



Alla Blm Group Arena la squadra di Gören è riuscita a conquistare la vittoria grazie a due ottimi parziali, il primo e il quarto, nei quali ha segnato rispettivamente 24 e 28 punti. Eroe di serata senza dubbio il play americano Tj Campbell: il suo 7/12 da tre punti è stato fondamentale per stroncare la resistenza di una Dolomiti Energia discreta nei due quarti centrali, ma ancora troppo a corrente alternata nei 40’.



A complicare una situazione già fortemente precaria ieri sera ci si è messa la componente nervosismo, che ha colpito in primis coach Buscaglia, cacciato negli spogliatoi a 2’ dalla fine per doppio fallo tecnico (reiterate proteste).



Ora il cammino in Eurocup dei trentini è fortemente compromesso.