La Dolomiti Energia Trentino (0-2) affronta in trasferta domenica a mezzogiorno l’Openjobmetis Varese (1-1) nella terza giornata di campionato di Serie A PosteMobile 2018-19 (diretta Eurosport Player). Le quattrros confitte consecutive tra Serie A ed Eurocup, pesano sul morale dei bianconeri, ancora alle presi con una pesantissima crisi di gioco, amplificata dall’incapacità di ritrovare la solidità difensiva che l’ha sempre contraddistinta.

DAVIDE PASCOLO

«Mercoledì sera siamo stati messi sotto fin dall’inizio e non abbiamo avuto la lucidità e l’energia fisica e mentale per recuperare o rimettere in piedi la partita. Per reagire a situazioni come questa c’è una sola soluzione: lavorare insieme, trasformando la rabbia e le difficoltà in benzina e in voglia di rivincita senza farsi scoraggiare. Tutte le nostre difficoltà in questo momento dipendono l’una dall’altra, quindi potrebbe bastare poco per invertire la rotta. La mia condizione? Mi sento in crescita, sto proseguendo sul percorso giusto e un passo alla volta sto ottenendo risposte positive dal campo che mi danno fiducia per il futuro anche a breve termine: lo staff tecnico e medico mi sta aiutando molto, così come i compagni».

VINCENZO CAVAZZANA

«Varese la conosciamo bene, è una squadra intensa e dura come è caratteristica dei team allenati da coach Caja. Giocano con grande intensità difensiva e hanno un attacco dinamico, reso ancora più intrigante dall’arrivo di Moore, playmaker di esperienza che conosce bene il campionato italiano, capace di coinvolgere i compagni e segnare canestri pesanti. Varese ha un sistema rodato ed ha cominciato bene la stagione: vincere sul loro campo non sarà per nulla facile, dovremo mettere sul parquet grande energia e un po’ della rabbia che ti dà perdere come abbiamo fatto in coppa a metà settimana».