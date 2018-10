In preparazione all'apertura del 97° campionato di serie A, che per la Dolomiti Energia Trentino andrà in scena questa sera alla BLM Group Arena, coach Maurizio Buscaglia e Toto Forray hanno presentato ieri pomeriggio il match inaugurale contro la Vanoli Cremona alle 20.30 alla Blm Group Arena (in tv su Eurosport 2). Il tecnico bianconero contestualizza subito la competizione con gli altri impegni dell'Aquila: «Dopo un paio di partite ufficiali, ora inizia la stagione al completo. Il campionato sarà ancora una volta avvincente e ci vedrà giocare al massimo come sempre. Non mi stanco mai di ripetere che noi giocheremo partita per partita, la nostra squadra sta già attraversando un buon momento».

«Le nostre caratteristiche - prosegue l'head coach dei trentini - sono l'essere perimetrali e la fortuna di avere giocatori con buoni punti nelle mani. Dovremo associare a queste caratteristiche anche una fase difensiva di alto livello». Un ruolo importante lo svolgerà l'alternanza tra impegni nazionali e continentali, come ricorda Buscaglia: «Già domani avremo modo di testare la nostra capacità di resettare la testa tra campionato e match europei, si parte a pieno ritmo e dobbiamo sfruttare l'occasione per portare avanti la nostra crescita».

Una crescita che parte dalla bella vittoria ottenuta mercoledì sera in virtù di un buon secondo tempo. Si ripartirà da lì? Secondo il coach, non solo: «Abbiamo visto che c'è del lavoro da fare, non lo definirei un secondo tempo perfetto. Tuttavia, ci dà la sicurezza che, schierando determinate cose, possiamo esprimere un buon gioco». «Tengo in gran considerazione Cremona - prosegue il tecnico bianconero - perché è una squadra che mi è sempre piaciuta e continua a piacermi. Hanno molto talento e punti nelle mani grazie a giocatori con un'importante mentalità offensiva».

«Loro si caratterizzano per la versatilità e la capacità dei giocatori di scambiare i ruoli. Inoltre, esprimono un gioco inclusivo per tutti i giocatori in campo». Tornando a pensare ai giocatori che saranno protagonisti della sfida, Buscaglia conclude: «Dada Pascolo, subordinatamente agli ultimi controlli, dovrebbe essere della partita. Se poi giocherà con continuità, dipende dal suo impatto: se starà bene non esiterò a concedergli tutto il minutaggio che gli spetta. Il nostro programma estivo prevedeva di recuperare il giocatore per il campionato, contro la Vanoli vedremo se saremo riusciti nel nostro lavoro». Il capitano Toto Forray si concentra invece per capire cosa fare meglio rispetto agli ultimi due incontri: «Dobbiamo migliorare l'approccio alla partita, la botta che abbiamo subito nei primi quarti deve essere evitata. Per farlo bisogna iniziare pronti, fisicamente e psicologicamente». «Sono contento - prosegue il numero 10 ripensando alla notte europea di mercoledì - di quello che ho fatto e dell'impatto che ho avuto contro il Partizan. Mi sono allenato duramente e in questa preseason sono uno dei pochi ad aver seguito tutti gli allenamenti. Mi sento in forma e fortunatamente riesco a farlo vedere in campo. Mi fa sempre e ancora piacere essere qui».

Il capitano, ha per questa stagione ancora delle aspettative di crescita personale: «Spero di migliorare ancora, soprattutto vorrei riuscire ad entrare in campo e avere il controllo della partita fin da subito. Voglio essere in grado di sapere quale compagno coinvolgere e cosa fare per mettere in difficoltà l'avversario». L'appuntamento è quindi per questa sera alla BLM Group Arena, dove la palla a due verrà alzata per decidere chi si aggiudicherà i primi due punti in classifica tra la Dolomiti Energia Trentino e la Vanoli Cremona.