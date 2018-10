La Dolomiti Energia Trentino parte con il piede giusto nella sua terza avventura in EuroCup: 82-73 contro il Partizan NIS Belgrade e primi due punti nell’intenso girone C: i bianconeri partono con il freno a mano tirato, ma con il passare dei minuti crescono di qualità e di intensità presi per mano da un capitan Forray in versione trascinatore di folle (14 punti, 8 rimbalzi, 2 recuperi) e dai punti di Marble (14) e Radičević (15). E’ tutta un’altra Trento rispetto a quella vista a Brescia qualche giorno prima, anche grazie alla spinta dei 2.000 spettatori del palazzetto di via Fersina. E sabato sera la Dolomiti Energia Trentino giocherà nuovamente alla BLM Group Arena, questa volta nella prima giornata di campionato di Serie A PosteMobile: alle 20.30 la palla a due del match contro la Vanoli Cremona.

La cronaca.

Dopo aver ricevuto dal presidente Luigi Longhi la maglietta celebrativa delle sue 500 partite sulla panchina bianconera, coach Maurizio Buscaglia sceglie Mezzanotte, Gomes e Marble assieme ai due ex della partita Radičević e Jovanović: il 32 dell’Aquila firma i primi punti trentini in EuroCup, ma il Partizan comincia ad altissimo ritmo e nonostante le triple di Beto e Marble vola sul 10-19 che costringe Buscaglia al timeout. I serbi segnano 7 dei loro primi 9 tiri tentati dal campo, e quando perdono smalto al tiro vengono aiutati da una Trento un po’ pasticciona (5 palle perse nel primo quarto): i primi 10’ si chiudono sul 17-24 in favore di Belgrado. La Dolomiti Energia torna sotto ad inizio secondo periodo, quando una schiacciata di Beto (con 3 falli a carico) vale il meno 1 (29-30), ma a quel punto un’altra accelerata a firma Paige e Zagorac tiene avanti la squadra ospite prima che un’altra tripla dello scatenato Marinkovic (12 al’intervallo lungo) allarghi il vantaggio fino al 34-43. Trento però è dura a morire, e trascinata dall’energia di Forray e dai punti di Marble produce un 9-0 di break che manda le squadre all’intervallo lungo sul 43 pari. Il buon momento dei bianconeri si allunga anche ai primi minuti del terzo periodo: è una tripla di Radičević a mandare in visibilio il pubblico trentino e ad aggiornare il massimo vantaggio dei padroni di casa nella sfida (56-48 con un parziale di 22-5 a cavallo dei due tempi). Questa volta tocca al Partizan rispondere a tono: Marinkovic (18) e Nikolic sono i leader della reazione serba (62-58 dopo 30’). Sono 7 punti consecutivi di capitan Forray alternati da un paio di magate difensive dello stesso Toto a ridare ossigeno a Trento (69-61) e a riaccendere l’entusiasmo sugli spalti della BLM Group Arena. La Dolomiti Energiaregge alla spallata del “solito” Paige con una schiacciata di Marble e un tripla di Gomes, poi sono Radičević e un grande gioco da tre punti di Flaccadori a far partire i titoli di coda. La prima in EuroCup è della Dolomiti Energia.

MAURIZIO BUSCAGLIA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

«Sono molto contento di questa vittoria, non siamo partiti bene ma siamo stati capaci di rimettere il match sui nostri binari. Ad inizio match ci è mancata soprattutto la transizione difensiva, non eravamo solidi di squadra: poi con il passare dei minuti più che in attacco siamo cresciuti proprio in difesa, e questa energia ci ha permesso di ottenere due punti davvero importanti in un girone in cui ogni scontro può essere importante».