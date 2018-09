La Dolomiti Energia Trentino domani sera si presenta ufficialmente al proprio pubblico: con il rientro dagli impegni con la nazionale di Beto Gomes il gruppo bianconero che affronterà la stagione 2018-19 è al completo e si mostrerà di fronte al pubblico della BLM Group Arena.

Le porte del palazzetto trentino si apriranno ai tifosi dalle 19.30: ingresso libero per l’evento e per l’amichevole contro lo Stelmet Zielona Gora che sarà l’ultimo test prima della semifinale di Supercoppa di sabato 29 settembre che darà il via agli impegni ufficiali dell’Aquila. Alle 20.15 luci spente e palcoscenico per il roster al gran completo dei bianconeri, alle 20.30 la palla a due dell’incontro amichevole.

Quattro volte campione di Polonia, lo Stelmet Zielona Gora è stata recentemente impegnata in una serie di amichevoli in Italia per preparare la prossima stagione sportiva che la vedrà protagonista anche in Europa (FIBA Champions League) e ha recentemente battuto la VL Pesaro del talentino trentino Luca Conti. Tra le fila dei polacchi spiccano i nomi di Darko Planinic, lungo croato ex Sassari, e del rookie americano Gabe DeVoe, stella di Clemson University negli ultimi quattro anni di college. Avversari dei bianconeri saranno anche Markel Starks, guardia statunitense vista brevemente a Cremona nel 2016, e il lungo montenegrino Boris Savovic, passato a Venezia nel finale di stagione 2015-16.