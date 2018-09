La preseason bianconera dopo la vittoria casalinga nel VI Memorial Brusinelli prosegue con il Torneo Città di Jesolo, dove l’Aquila giocherà altre due partite contro formazioni che ritroverà da avversarie nella prossima Serie A.

Nel weekend di Jesolo farà il proprio debutto stagionale Beto Gomes, rientrato dagli impegni con la maglia del Portogallo: il numero 15, ai nastri di partenza della sua terza stagione consecutiva a Trento, ha svolto negli ultimi due giorni le visite mediche al rientro in città e farà parte della trasferta veneta. Come Beto, torna a disposizione almeno per una gara anche Devyn Marble, che si è allenato con il gruppo: il suo minutaggio sarà valutato dallo staff aquilotto anche a seconda dei carichi di lavoro delle ultime ore prima dei match.

Pienamente recuperato e pronto al doppio confronto nel weekend anche Nikola Radičević, mentre rimangono out Dustin Hogue, Davide Pascolo e Luca Lechthaler. L’aggregato Marcus LoVett, guardia americana in campo al Trofeo Lombardia e al Memorial Brusinelli, ha salutato il gruppo e proseguirà a Sassari il proprio precampionato, mentre continuerà a far parte del roster trentino a Jesolo l’ala slovenaMitja Nikolic-Smrdelj.