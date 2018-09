Prime gare ufficiali della stagione in forte dubbio per Dustin Hogue, infortunatosi alla caviglia sabato sera durante la finale del Memorial Brusinelli, vinta dalla Dolomiti Energia Trentino contro gli olandesi del Leiden. In base agli accertamenti strumentali effettuati ieri, il centro aquilotto ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra che lo costringerà ai box per due o tre settimane.

La notizia può essere considerata positiva o negativa, a seconda dal lato in cui la si guarda: positiva perché al giocatore statunitense non sono state riscontrate fratture che avrebbero magari richiesto un intervento chirurgico e comunque un tempo di recupero decisamente più lungo; negativa perché nelle prossime tre settimane l’Aquila non ha più in programma soltanto match amichevoli ma anche partite che contano. Dustin Hogue, infatti, sarà difficilmente recuperabile per la Final four di Supercoppa in programma sabato 29 e domenica 30 settembre a Brescia e rischia di saltare anche il match di esordio in Eurocup (in casa mercoledì 3 ottobre contro il Partizan Belgrado) e la prima giornata di campionato (alla Blm Group Arena domenica 7 contro Cremona). Nonostante siano ai box anche Pascolo e Lechthaler la Dolomiti Energia non pare intenzionata a sostituire temporaneamente il pivot con un giocatore a gettone.