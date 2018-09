Dopo i 26 punti di venerdì sera, il lungo bianconero Nikola Jovanovic ieri (nella vittoria di Trento contro Leiden 65-53) si è fermato a quota 9 punti, ma è comunque soddisfatto: «Lavorare sotto canestro in questa squadra è una grande sensazione, mi piace il gioco rapido dentro-fuori ideato dal coach». Dopo questa pre-season che volge al termine, il pensiero va all’anno sportivo che sta per prendere il via: «Per la stagione sono carico, abbiamo grandi aspettative e speranze». «Il lavoro che si deve fare per la squadra - prosegue il lungo bianconero - è il motivo per il quale gioco a basket, non è una cosa nuova o che mi spaventa, sono pronto».

Non è invece pienamente soddisfatto Diego Flaccadori, nonostante abbia vinto il premio di Mvp del Memorial Brusinelli: «Abbiamo giocato così così in attacco, ma ci può stare. Ciò dimostra che possiamo vincere sia quando segniamo 100 punti, sia quando ne segniamo solo 60». La guardia della Dolomiti Energia ha riproposto il suo tipico spostamento laterale prima del tiro, che gli permette di liberarsi dall’avversario e lo commenta così: «Tutti i movimenti che gli spettatori vedono in partita sono preparati ed allenati durante la settimana. Praticamente nulla di quello che facciamo è improvvisato». Il prossimo impegno sarà la Supercoppa a Brescia, per il quale ci sono avversari di tutt’altro livello: «La preparazione per la Supercoppa - continua Diego - ci porterà ad essere competitivi, anche contro le squadre dal grande nome che ci attendono».

Si mantiene più cauto Maurizio Buscaglia, il coach della Dolomiti Energia: «Ci saranno sicuramente dei passi avanti rispetto ad oggi, ma non si può promettere niente». «La preparazione - prosegue il tecnico dei bianconeri - prevedeva di inserire progressivamente i giocatori, anche in base agli infortuni e ai vari rientri da altri impegni». A questa lista, si deve aggiungere Hogue, che ieri ha subito una distorsione alla caviglia sinistra: «Oltre a tutti quelli che già erano fuori dai giochi, come Marble e Pascolo, si aggiunge anche Dustin. Speriamo - conclude Buscaglia - che non sia nulla di grave. Il nostro centro era alla fine del suo percorso di reinserimento dopo l’intervento estivo al ginocchio».